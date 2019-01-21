Иран готов к войне, итогом которой станет уничтожение Израиля.

Об этом 21 января заявил глава ВВС исламской республики генерал Азиз Насирзадех (Aziz Nasirzadeh), сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Jerusalem Post.

«Наши вооруженные силы готовы к войне, которая приведет к сокрушительному уничтожению Израиля (…) Мы готовы к тому, что настанет день, когда мы увидим конец Израиля», — сказал генерал. По его словам, победа над Израилем избавит Сирию от атак его армии.

Ранее в тот же день министр разведки Израиля Исраэл Кац выступил с заявлением о том, что его страна вступила в открытое противостояние с Тегераном и готова к эскалации конфликта, если она потребуется, чтобы не дать Ирану закрепиться в Сирии.

Minval.az