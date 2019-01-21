Иранской авиакомпании Mahan Air с понедельника запрещено совершать рейсы в Германию.

Как передает РИА Новости, об этом заявила на брифинге представитель министерства транспорта ФРГ.

«Федеральное ведомство гражданской авиации (Luftfahrtbundesamt) c 21 января проинформировал Mahan Air о немедленной приостановке разрешения на авиасообщения на рейсах в и из Германии. Приостановка вступает в силу в тот же день, то есть сегодня», — заявила представитель ведомства.

По словам присутствовавшего на брифинге представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера, в Берлине продолжают поддерживать соглашение по иранской ядерной программе, однако «дестабилизирующая активность Ирана в регионе, как и баллистическая программа, неприемлемы».

«Потому есть внешнеполитические интересы Германии в том, чтобы запретить авиасообщения в Германии компаниям, которые поддерживают конфликт в Сирии, участвуют в ухудшении положения людей в регионе конфликта», — сказал Бургер.

Minval.az