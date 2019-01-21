«Бороться с общими требованиями народа неверно, неправомерно, незаконно».

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом президент Ирана Хасан Роухани сказал на заседании с министром связи и информационных технологий страны Мохаммад Джавадом Азери Джахроми и сотрудниками министерства.

Он признал, что ограничивать в стране интернет было ошибкой: «Мы полагаем, что нам свыше даны полномочия, и поэтому мы можем отдавать приказы живущим на земле, но это не так. Даже Всевышний приказал своим пророкам просто доносить до народа его послания. Выбор за народом.

Новые технологии таят в себе и опасность, но эти технологии не будут изъяты из жизни народа. Мы не можем выступать против воли общества. Сопротивление технологиям и инновациям – пассивизм. Мы ошиблись, препятствуя интернету. Мы думали, что одним приказом все запретим. Однако люди преодолели это препятствие, используя взламывающие программы. Примененные запреты оказались безуспешными».

Намекая на вопрос ношения хиджаба и головного убора, Х.Роухани сказал: «Мы вопрос с хиджабом применяем в первую очередь к женщинам. Но в Священном Коране этот вопрос начинается с мужчин и ссылается на глаза и взгляд мужчин».

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