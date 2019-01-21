Российскую разведку обвинили в том, что она создала «ложный след», связав двойного агента Сергея Скрипаля и автора «русского досье» на президента США Дональда Трампа Кристофера Стила. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в разведке.
«Ложный след» был создан за год до отравления Скрипалей нервно-паралитическим веществом в Солсбери, пишет издание.
Однако ряд источников сообщили Telegraph, что профиль в LinkedIn был поддельным, если он вообще когда-либо существовал, а также, что куратор в MI6 Скрипаля никогда не работал на компанию, выпустившую «русское досье» на Трампа.
Британская газета ссылается на «авторитетные источники» в разведке, которые теперь считают, что покушение на Сергея Скрипаля стало частью выполнения «секретных операций» с целью посеять сомнения в правдивости «досье», в котором утверждалось на основе непроверенной информации о связях Трампа с Россией, говорится в материале.
Издание отмечает, что автор этого досье — Кристофер Стил руководил российским бюро в британской разведке MI6. С Сергеем Скрипалем они могли познакомиться во время работы в британской разведке.