Российскую разведку обвинили в том, что она создала «ложный след», связав двойного агента Сергея Скрипаля и автора «русского досье» на президента США Дональда Трампа Кристофера Стила. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в разведке.

«Ложный след» был создан за год до отравления Скрипалей нервно-паралитическим веществом в Солсбери, пишет издание.

Так, за год до покушения на Скрипаля в сервисе LinkedIn появилась учетная запись с неназванным профилем, которую вскоре удалили. После нее британские СМИ сообщили о том, что куратор Скрипаля в MI6 «работает старшим аналитиком Orbis Business Intelligence». Именно эта компания опубликовала «досье» на Трампа.

Однако ряд источников сообщили Telegraph, что профиль в LinkedIn был поддельным, если он вообще когда-либо существовал, а также, что куратор в MI6 Скрипаля никогда не работал на компанию, выпустившую «русское досье» на Трампа.

Британская газета ссылается на «авторитетные источники» в разведке, которые теперь считают, что покушение на Сергея Скрипаля стало частью выполнения «секретных операций» с целью посеять сомнения в правдивости «досье», в котором утверждалось на основе непроверенной информации о связях Трампа с Россией, говорится в материале.

Издание отмечает, что автор этого досье — Кристофер Стил руководил российским бюро в британской разведке MI6. С Сергеем Скрипалем они могли познакомиться во время работы в британской разведке.

Minval.az