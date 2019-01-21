Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был вынужден прекратить свою двухнедельную поездку за границу после заявлений о злоупотреблениях со стороны зимбабвийских сил безопасности, сообщает Sky News.
В своем посте в твиттере президент Зимбабве не упомянул недавнее насилие, но сказал, что не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе «в свете экономической ситуации».
Отмечается, что на президента Зимбабве оказывалось растущее давление, чтобы он прекратил свой тур за границу. По словам правозащитных организаций, по меньшей мере дюжина человек были убиты и сотни задержаны после нескольких дней беспорядков в столице Зимбабве Хараре и во втором городе Булавайо. Также силы безопасности в Зимбабве обвиняются в проведении ночных рейдов и избиении подозреваемых в их домах.
Издание сообщает, что беспорядки начались после того, как Мнангагва объявил, что цены на топливо в Зимбабве увеличатся в два раза, и, тем самым, цена на бензин в Зимбабве станет самой высокой в мире.