Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был вынужден прекратить свою двухнедельную поездку за границу после заявлений о злоупотреблениях со стороны зимбабвийских сил безопасности, сообщает Sky News.

В своем посте в твиттере президент Зимбабве не упомянул недавнее насилие, но сказал, что не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе «в свете экономической ситуации».

«Первоочередная задача — вернуть Зимбабве спокойствие, стабильность и возможность снова работать», — сказал Мнангагва.

Отмечается, что на президента Зимбабве оказывалось растущее давление, чтобы он прекратил свой тур за границу. По словам правозащитных организаций, по меньшей мере дюжина человек были убиты и сотни задержаны после нескольких дней беспорядков в столице Зимбабве Хараре и во втором городе Булавайо. Также силы безопасности в Зимбабве обвиняются в проведении ночных рейдов и избиении подозреваемых в их домах.

Издание сообщает, что беспорядки начались после того, как Мнангагва объявил, что цены на топливо в Зимбабве увеличатся в два раза, и, тем самым, цена на бензин в Зимбабве станет самой высокой в мире.

Minval.az