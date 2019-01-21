Facebook и BSI разработают стратегии во избежание вмешательств в ход выборов

Социальная сеть Facebook совместно с немецким Федеральным ведомством по безопасности информационных технологий (BSI) будут бороться против манипуляций на выборах. Об этом сообщила главный операционный директор компании Facebook Шерил Сандберг, передает DW.

По ее словам, в рамках сотрудничества Facebook и BSI разработают стратегии, которые позволят избежать вмешательства в ход выборов, поскольку во многих странах платформы американской компании — соцсеть Facebook, фотосервис Instagram и мессенджер Whatsapp — активно используются партиями и политиками в ходе избирательных кампаний. При этом достаточно распространены язык ненависти и фальшивые новости.

Вспомнив об утечке данных 87 миллионов пользователей соцсети, которыми воспользовалась компания Cambridge Analytica, Сандберг отметила, что сегодня 30 тысяч работников компании улучшают уровень безопасности, а это втрое больше, чем до 2017 года.

«Наша работа еще не закончена», — заверила она.

Сандберг также объявила, что в рамках нового партнерского проекта с Техническим университетом Мюнхена Facebook выделит 7,5 миллиона долларов на создание центра исследований этики искусственного интеллекта.

Minval.az