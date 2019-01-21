Его последствия для президента США могут оказаться весьма болезненными

В лексике подавляющего большинства стран мира существует множество, скажем так, «пластов». Есть слова литературные и не очень, есть общеизвестные и те, которые относятся к «профессиональным терминам» и известны лишь немногим специалистам, и конечно же, есть слова, которые употребляются в языке «сегодня и сейчас» и устаревшие, те, после которых в словарях ставится пометка (устар.). В девяностые, во времена «встреч без галстуков» и «друга Билла», казалось, что точно так же пометкой (устар.) надо будет снабдить и излюбленный советскими пропагандистами термин «гонка вооружений».

Но теперь в политическую жизнь возвращается и термин, и сама эта «гонка вооружений». Точнее, военных расходов. Изрядную пищу для размышлений дает здесь состоявшаяся накануне в Пентагоне церемония, где президент США Дональд Трамп в Пентагоне представил новую стратегию в сфере космической противоракетной обороны. Глава Белого дома заявил: «Наша цель проста: гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по Соединенным Штатам, – в любое время и в любом месте». Днем ранее высокопоставленный представитель администрации сообщил журналистам, что стратегия предусматривает размещение специальных средств обнаружения в околоземном космическом пространстве для скорейшего реагирования на запуски ракет вероятного противника. Рассматривается также вопрос о развертывании на орбите ракет-перехватчиков.

Однако не меньшее внимание журналистов, чем параметры новой космической ПРО, привлекло другое заявление главы Белого дома. Президент США вновь озвучил свое отношение к НАТО. Дональд Трамп подтвердил, что США в полной мере будут вносить свою лепту в Североатлантический альянс, однако вновь попенял европейским союзникам и напомнил, что члены альянса должны больше платить за свою безопасность. «Мы с НАТО стопроцентно, однако как я сказал государствам, вам следует напрячься, и вам придется платить», — сказал Трамп в произнесенной в Пентагоне речи. Затем добавил: другие государства-члены годами пользовались зонтиком безопасности США, и его задача положить этому конец. «Мы не можем обещать, что другие за наше спиной не называют нас дураками»,- сказал он, заявив, что это происходит годами.

А вот тут нужно пояснение. Заявление Трампа прозвучало вскоре после сенсационной новости газеты New York Times: президент Дональд Трамп может вернуться к идее выхода Соединенных Штатов Америки из НАТО, поскольку военные расходы союзников продолжают отставать от поставленных Трампом целей. Как пояснили изданию важные официальные лица администрации президента США, в течение 2018 года Дональд Трамп несколько раз заявлял, что хочет выйти из НАТО. Действующие и бывшие чиновники, которые поддерживают альянс, заявили, что опасаются, что Трамп может вернуться к своим угрозам. Кроме того, газета напомнила, что во время заседания НАТО летом 2017 года Трамп заявил, что не видит смысла военного союза, поскольку страны-союзники не хотят повышать военные расходы. По мнению газеты, «неоднократно высказываемое желание президента выйти из НАТО вызывает новые опасения среди чиновников сферы национальной безопасности. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу усилий Трампа по сохранению его встречи с Путиным в тайне даже от собственных помощников, а также на фоне проводимого ФБР расследования связей администрации с Россией».

Здесь, пожалуй, нужно уточнение. В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп называл НАТО «анахронизмом» и давал понять, что «не видит смысла» в сохранении альянса. Чем повергал в шок и политиков, и военных, и дипломатов по обе стороны Атлантики и вызывал понятную эйфорию в Москве. 8 ноября 2016 года Трамп выиграл выборы, 20 января 2017 года вступил в должность президента, а уже в апреле 2017 года принимал в Белом Доме генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. После чего Дональд Трамп публично отказался от своих слов и заявил, что он теперь верит в НАТО. В Брюсселе, да и не только в Брюсселе, вздохнули свободно. Но теперь New York Times «реанимирует» опасения. Да еще явно намекнув на непозволительную близость действующего президента США к Москве. А резонанс оказался таким, что Дональду Трапу пришлось вновь публично открещиваться от подозрений. Насколько успешно — вопрос открытый. Тем более что в США продолжает разгораться «рашагейт», а обвинения в адрес Дональда Трампа набирают силу. В Конгрессе проявляют интерес к московским коммерческим проектам Трампа и полны решимости допросить переводчика, принимавшего участие в переговорах президента США с его российским коллегой, свою роль играет затянувшийся «шатдаун»…Показательно, что в стане демократов вновь заговорили об импичменте Трампа. Впрочем, такой политический фон точно так же не позволяет исключать, что или сама New York Times, или те, кто этой информацией с ней поделились, как раз и рассчитывают пошатнуть позиции Дональда Трампа.

Каковы на это реальные шансы, вопрос по меньшей мере открытый. Во всяком случае, профессор Джорджтаунского университета, эксперт The Atlantic Council Андерс Ослунд заявил в интервью «Известиям»: «Сейчас все ждут, когда спецпрокурор Роберт Мюллер представит свой доклад министерству юстиции в феврале».По его словам, пока никто не знает, что именно представят авторы отчета. Если найдется хоть что-то, отдаленно похожее на доказательства, то демократы вполне могут запустить процедуру импичмента. Сейчас им сделать это непросто — в Сенате большинство у республиканцев. Но если у Мюллера в портфеле окажутся серьезные обвинения, то тут уже могут дрогнуть и республиканцы. Тем более что отношения с республиканской элитой у Трампа тоже весьма натянутые еще с того момента, как он «разгромил» соперников на внутрипартийных «праймериз». Не говоря о том, что от его подозрительной дружбы с Москвой здесь тоже не в восторге, и это еще мягко сказано. И если к этому «адскому коктейлю» добавят еще и попытки расколоть НАТО и преподнести таким образом Путину прямо-таки царский подарок, тут уже последствия могут оказаться весьма масштабными.

Только вот новости с тегом «рашагейт» не отменяют другой проблемы — тех самых военных расходов. Напомним: Североатлантический договор, который и лежит в основе НАТО, требует, чтобы страны-члены отводили на армию не менее 2% своего ВВП. В годы «холодной войны» это правило соблюдалось, но потом, после падения Берлинской стены, расходы начали потихоньку сокращать. Армия — дело затратное, и куда соблазнительнее было перекинуть средства на социальные программы, которые имели куда больший популистский (и электоральный) эффект. Ни «мюнхенская речь» Путина, ни агрессия РФ против Грузии не заставили западных лидеров «встряхнуться». Тем более что никуда не исчезал американский «зонтик», угроза со стороны РФ была уже далеко не такой, как в годы существования СССР и «Восточного блока»…

Благодушие закончилось после аннексии Крыма. Когда уже в НАТО заговорили о необходимости повышать военные расходы. Другое дело, что между обещаниями и деньгами есть известный люфт. В том числе в стране с крупнейшей в Европе экономикой — Германии, где военные расходы никак не дотянут до 2%, оговоренных Североатлантическим договором. Сами США тратят на оборону 4% и явно не собираются и дальше «платить за всех». Другой вопрос, что здесь речь не о принципиальных разногласиях, а о деньгах. И по этому поводу участники переговоров, скорее всего, договорятся. А с учетом «переговорной тактики» Трампа, то европейцам, скорее всего, придется раскошеливаться.

Другое дело, что на фоне «рашагейта» политическая цена такого рода переговорных маневров для Трампа может оказаться ой какой «кусачей».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az