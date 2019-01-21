Японский премьер-министр Синдзо Абэ может заключить соглашение о мире с Россией в обмен на остров Шикотан и группу островов Хабомаи. Об этом 21 января сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным «Киодо», руководство Японии считает, что планы получить под свой контроль другие два острова, Итуруп и Кунашир, выглядят нереалистично.

Вопрос о принадлежности Курильский островов стоит с середины прошлого века. После Второй мировой войны, в 1956 году, Советский Союз и Япония подписали декларацию о прекращении войны между странами. Тогда же государства должны были подписать мирный договор, по которому Шикотан и Хабомаи отошли бы Японии.

В то же время Япония подписала договор о безопасности с США, которые усилили военное присутствие на японских территориях. Советский Союз в ответ на это заявил, что договор направлен против социалистических стран, и отказался передавать острова. С тех пор мирный договор между странами так и не был подписан.

В начале 2000-х президент России Владимир Путин заявлял, что страна признает декларацию 1956 года и готова действовать в ее рамках. Японское руководство неоднократно сообщало, что не готово идти на переговоры по мирному договору за два острова. В Японии острова считают своей незаконно оккупированной «Северной территорией».

Активные переговоры по вопросу принадлежности Курил возобновились осенью 2018 года. В сентябре на Восточном экономическом форуме Владимир Путин предложил заключить с Японией соглашение о мире без предварительных договоренностей по островам. Токио предложение не принял, а в октябре премьер Синдзо Абэ уточнил, что его страна готова заключить мир, но только после урегулирования курильского вопроса. По данным «Иомиури», против мира с Россией без возвращения островов выступило 75% населения Японии.

Сейчас Шикотан и группа необитаемых островов Хабомаи Малой Курильской гряды входят в состав Южно-курильского городского округа Сахалинской области России. Острова Итуруп и Кунашир — часть Большой гряды Курильский островов. Общая площадь спорной территории — больше пяти тысяч квадратных километров, на которых проживают около 18 тысяч человек, отмечает RTVI.

22 января состоится российско-японский саммит с участием российского президента Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и японского министра иностранных дел Таро Коно.

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