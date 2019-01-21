Эсминец военно-морских сил США Donald Cook прибыл в Батуми в понедельник с дружественным визитом.

Об этом сообщила тбилисская телекомпания Imedi, передавшая репортаж с места события.

«Это второй за последние годы визит эсминца военно-морских сил США Donald Cook в Грузию, — говорится в распространенном в понедельник сообщении посольства США в Грузии. — Визит эсминца ВМС США в Батуми призван содействовать сотрудничеству двух стран в сферах морской безопасности и стабильности».

По данным посольства, «в рамках пребывания эсминца в акватории порта Батуми пройдут тренировки членов экипажа корабля с сотрудниками департамента Береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии». Состоятся также экскурсии членов экипажа эсминца по достопримечательным местам Батуми, футбольные матчи моряков США и грузинских пограничников.

По данными местных СМИ, визит эсминца в Грузию завершится 24 января.

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