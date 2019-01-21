Переговоры о строительстве «башни Трампа» в Москве могли идти вплоть до осени 2016 года, признал адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

«Возможно, до октября или ноября, до выборов точно, они могли говорить об этом», — сказал Джулиани в эфире NBC. В ноябре 2016 прошли выборы, на которых Трампа избрали президентом.

Вопрос о том, как долго шли переговоры о проекте строительства небоскреба, который так и не был начат, важен для СМИ США по различным причинам. Демократы усматривают в этом свидетельство «сговора Трампа с Россией», который опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

Кроме того, осужденный впоследствии за финансовые злоупотребления экс-юрист Трампа Майкл Коэн говорил в показаниях конгрессу, что переговоры завершились в январе 2016 года. На основании этого портал BuzzFeed написал на этой неделе, что Трамп якобы велел Коэну лгать конгрессу о сроках переговоров, чтобы скрыть свои «российские связи». Портал ссылался на выводы расследования Роберта Мюллера — спецпрокурора, который ищет «российские связи» Трампа. Однако Мюллер статью BuzzFeed опроверг. Трамп также отрицает предположения портала и говорит, что Коэн возводит на него клевету, чтобы скостить себе срок за финансовые нарушения.

Minval.az