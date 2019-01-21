Власти Бахрейна планируют построить крупнейший в мире тематический парк для дайверов. Об этом сообщает издание Arabian Business.

Площадь парка составит 100 тысяч квадратных метров. Центральным объектом станет затопленный Boeing 747. Кроме того, в парке будут размещены скульптуры, здания для продажи жемчуга, искусственные коралловые рифы и другие элементы.

Строительство парка планируется начать в ближайшее время, а закончить к лету нынешнего года. По информации издания, данная стройка является проектом властей страны и частных предприятий.

Minval.az