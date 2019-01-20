Пограничное управление обнаружило яблочную контрабанду вблизи границы России с Белоруссией в Суражском районе Брянской области. Там пограничный наряд остановил для проверки документов транспортное средство, ехавшее в Россию. За рулем был гражданин Азербайджана. В машине было почти 10 тонн, сопроводительных документов на груз не было.

Гражданин Азербайджана был привлечен к административной ответственности. Вместе с машиной пограничники передали его для дальнейшего разбирательства «во взаимодействующие государственные органы», говорится в сообщении брянского пограничного управления, которое цитируют «Брянские новости».

Minval.az