Жительница Японии планирует выйти замуж за мужчину, которого встретила из-за кражи своего телефона, пишет SoraNews24.

Женщина утверждает, что познакомилась со своим будущим женихом, когда потеряла мобильный телефон. Он подошел к ней, объявил, что нашел его, и вернул устройство.

«Кончилось тем, что мы пошли на свидание, — рассказывает японка. — Так и начались наши отношения».

Позднее она узнала, что телефон вовсе не был потерян. В действительности ее избранник сам украл его. По мнению женщины, он сделал это только для того, чтобы познакомиться с ней, и находит это романтичным.

«Когда я узнала, что он украл мой телефон, то была очень тронута», — говорит она.

Признание в краже не испортило их отношения. Пара ждет ребенка и готовится к свадьбе.

Историю их знакомства рассказала в Twitter подруга японки. Ее пост собрал десятки тысяч лайков и ретвитов. Мнения пользователей разделились. Многие осуждают мужчину и не понимают, как женщина могла остаться с ним, когда узнала правду. Другие недоумевают, почему он выбрал такой экзотический способ завести разговор.

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