Китайское правительственное новостное издание China Daily поделилась весьма необычной и уникальной новостью о том, что китайские специалисты разработали уникальное приложение под названием WeChat, ставящее своей целью поиск и регистрация граждан-должников, которые могут выплатить свои финансовые долги. Это приложение представляет собой в большей степени целую платформу, при помощи которой пользователь, скачавший и установивший приложение, может обнаруживать в пределах 1,000 футов от себя потенциальных должников, тем самым способствуя более быстрому поиску и обнаружению должников через оповещение о них властей.

Многих такая новость действительно удивила и даже неприятно поразила – ведь в принципе, правительство Китая поощряет пользовательские доносы друг на друга, делегируя им фактически часть работы по налоговой службе. Приложение-платформа WeChat функционирует в качестве сервис карт, где пользователь может сканировать окружающую его виртуальную местность с целью потенциального обнаружения должников – при этом, если по мнению пользователя должник может выплатить сумму задолженности, он может сообщить о нем официальным властям.

Пока что данная платформа функционирует исключительно в пределах северной китайской провинции Хенбей, однако в дальнейшем может расширить свое покрытие за ее пределами. Международное сообщество отреагировало на новость об этом приложении довольно отрицательно, заявив, что это прямым образом нарушает фундаментальные права человека в отношении финансовой и личной свободы – однако китайские власти наоборот, утверждают, что такое приложение позволит повысить уровень социального доверия и безопасности.

Несмотря на то, что сам характер и формат такого приложения является действительно сомнительным в контексте прав и свобод пользователей, все-таки сама идея и ее воплощение представляются действительно интересными. Однако пока что неизвестно, может ли пользователь обратиться в официальные органы посредством самого приложения, так что можно предположить, что в дальнейшем функционал платформы только продолжит развиваться и дополняться.

Minval.az