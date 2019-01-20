Евросоюзу придется заплатить высокую цену за свою «трусливую беспринципность» в Сирии. Об этом заявил депутат Европарламента от партии «Зеленых» Михель Раймон в издании Standart.
По его словам, вторжение турецких войск на территорию северной Сирии приведет к освобождению из тюрем сотен террористов ИГ (организация запрещена в России) и их возвращению на родину. Он упрекает Евросоюз в нежелании разрешить ситуацию в регионе.
Раймон пишет, что единственным достижением объединения стала сделка с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по беженцам. Однако, отмечает евродепутат, Стамбул грозит Европе новым кризисом мигрантов, таким образом «шантажируя» ее.
12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.