Компания Facebook начала разработку сервиса для просмотра мемов. Об этом сообщает портал TechCrunch.
По его данным, платформа получит название в честь знаменитой в интернете фразы LOL.
Сервис позволит пользователям просматривать смешные видеозаписи и анимации, сгруппированные по категориям. Так, известно, что появятся разделы с розыгрышами, а также шутками про школу и животных.
Портал ссылается на ответ компании и утверждает, что работа над продуктом продолжается уже несколько месяцев и сейчас находится в стадии закрытого тестировании. Испытанием LOL занимаются около 100 школьников, которые подписали соглашение о неразглашении информации о данном продукте. Источники издания заявляют, что сервис пока выглядит недоработанным, а многие из опубликованных шуток оказались старыми.