Компания Facebook начала разработку сервиса для просмотра мемов. Об этом сообщает портал TechCrunch.

По его данным, платформа получит название в честь знаменитой в интернете фразы LOL.

Сервис позволит пользователям просматривать смешные видеозаписи и анимации, сгруппированные по категориям. Так, известно, что появятся разделы с розыгрышами, а также шутками про школу и животных.

Как отмечает издание, Facebook намерен охватить в новом проекте молодую аудиторию. После не успешных у подростков сервисов Facebook Watch, Lasso и IGTV социальная сеть планирует развивать другой видеопродукт. Пока неизвестно, станет ли проект отдельным приложением или будет встроен в одну из существующих платформ.

Портал ссылается на ответ компании и утверждает, что работа над продуктом продолжается уже несколько месяцев и сейчас находится в стадии закрытого тестировании. Испытанием LOL занимаются около 100 школьников, которые подписали соглашение о неразглашении информации о данном продукте. Источники издания заявляют, что сервис пока выглядит недоработанным, а многие из опубликованных шуток оказались старыми.

Minval.az