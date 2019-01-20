Высокопоставленные представители США и Северной Кореи проводят переговоры в Швеции с целью подготовки к новому саммиту лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Отмечается, что специальный представитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Биган прибыл в Стокгольм в субботу во второй половине дня.

По данным источников, переговоры продлятся четыре дня. Также в Стокгольме присутствует представитель Южной Кореи.

Стороны надеются «выйти из тупика в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова», указывает агентство.

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