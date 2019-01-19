Из Махачкалы и до границы с Азербайджаном будет ходить электричка. Ранее до границы можно было добраться на поезде только из Дербента. Как стало известно «Регион online», соответствующее соглашение подписали Ширухан Гаджимурадов, глава Минтранспорта РД, и Евгений Ермаков, гендиректор «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

— Договор предусматривает перевозку пассажиров по трем направлениям Махачкала – Хасавюрт (одна пара), Махачкала – Дербент (две пары), Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой (две пары), — рассказывает пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан.

Также министр переговорил с руководителем компании о возможности увеличения поездов по направлениям из Махачкалы в Хасавюрт и из Дербента к границе с Азербайджаном.

Minval.az