Полиция применила водомёт на акции протеста «желтых жилетов» в Париже.

После шествия, которое продолжалось четыре часа и прошло по маршруту протяжённостью 15 километров, радикально настроенные участники акции собрались неподалёку от Дома инвалидов и стали провоцировать полицию, кидая в сотрудников правоохранительных органов бутылки и мусор.

В ответ полиция применила против людей водомёт.

В настоящее время один из проулков у Дома инвалидов затянут дымом от дымовых шашек, молодёжь продолжает выкрикивать оскорбительные лозунги и взрывать петарды.

Это уже десятая по счету суббота, когда в Париже и других французских городах проводятся акции протеста «желтых жилетов», зачастую сопровождающиеся беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.