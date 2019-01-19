Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман сообщила о том, что правительство страны приняло «историческое решение»: женщины получат возможность служить в подразделениях военной полиции страны. Это сделано с целью увеличить количество представительниц прекрасного пола в вооружённых силах Индии.

Ожидается, что в результате этого решения численность женщин, служащих в военной полиции, составит около 20% от общего личного состава. Власти планируют вовлекать их в реализацию всего спектра задач военной полиции от ведения расследований дел об изнасиловании и сексуальном домогательстве до поддержки армейских подразделений в случае необходимости.

В настоящее время военная служба женщин в индийской армии ограничивается отдельными сферами, а именно образованием, медициной, юриспруденцией и технической поддержкой, передает news.ru.

Minval.az