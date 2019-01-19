Бывший министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон, который является официальным кандидатом на пост премьер-министра страны от самой популярной фламандской партии «Новый фламандский альянс» (НФА), пообещал в случае избрания реформировать Бельгию для превращения ее в конфедерацию. Об этом он заявил в субботу в своем видеообращении.

«Я пришел в политику, поскольку убежден, что институциональная реформа Бельгии может обеспечить также экономические реформы в обеих частях страны (франкоязычной Валлонии и нидерландскоязычной Фландрии). Я бы предпочел возглавить правительство, которое проведет институциональную реформу в направлении конфедерации», — заявил политик, сообщает ТАСС.

«Новый фламандский альянс» выступает за максимальную независимость Фландрии от Бельгии и за прекращение перераспределения собранных в этом регионе налогов в пользу более бедных южных франкоязычных провинций этого единственного в мире федеративного королевства. По опросам общественного мнения, НФА с большим отрывом лидирует во Фландрии.

Популярности этой партии добавило решение пяти министров федерального правительства страны, включая Яна Ямбона, уйти в ноябре в отставку, протестуя против подписания Бельгией Глобального договора ООН по миграции. В результате в стране разразился правительственный кризис, и в настоящее время кабинет министров работает «в режиме текущих дел», который заметно ограничивает полномочия правительства в ожидании плановых выборов в мае 2019 года.

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