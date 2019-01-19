Вся Испания, затаив дыхание, следит за операцией по спасению двухлетнего Юлена. Мальчик провалился в узкий стометровый колодец шесть дней назад, когда играл на ферме в городе Тоталан на юге страны. По данным местных властей, отверстие не было никак обозначено.
Ранее подобраться к ребенку, прокопав при помощи тяжелой техники горизонтальный туннель, не удалось из-за особенностей почвы — слишком рыхлой. Теперь инженеры намерены прорыть два вертикальных тоннеля, параллельных колодцу. Это займет примерно 15 часов.
Спасатели уверены, надежда найти ребенка живым все еще есть. Верят в это и жители Тоталана, которые приходят сюда поддержать родителей Юлена.