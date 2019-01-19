В Королевстве Швеции крупный пожар в субботу, 19 января, охватил мусороперерабатывающий завод, расположенный неподалёку от Норрчёпинга, сообщает SVT.

Огонь возник около полуночи в субботу, и в скором времени пламя охватило тысячи тонн мусора, распространившись на площади в семь тысяч квадратных метров.

Как отмечается, на заводе находятся в том числе пластиковые отходы.

Огромные чёрные едкие клубы дыма вздымаются в небо, которые медленно движутся в сторону Норрчёпинга. Огнеборцы продолжают бороться с пожаром, однако негативные прогнозы дают понять, что пожар может продолжаться ещё на протяжении нескольких дней.

Minval.az