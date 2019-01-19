Стратегия развития системы противоракетной обороны (ПРО), недавно принятая в Соединенных Штатах, не позволит стране защититься от массированной ядерной атаки и, таким образом, не гарантирует выживание в случае масштабного конфликта, пишет журнал Forbes.

Автор статьи считает, что США вкладывают недостаточно средств в развитие ПРО: в 10 раз меньше, чем на военную кампанию в Афганистане. При этом об отражении массированного ракетного удара, на который способны такие страны как Россия и Китай, речи вообще не идет, пишет Forbes.

Американские военные полагаются на то, что такое развитие событий невозможно из-за гарантированного ответного удара со стороны США.

«30 лет скромных инвестиций в оборонные технологии привели нас к тому моменту, когда мы сможем победить небольшую бесхитростную атаку таких стран, как Северная Корея», – пишет автор статьи.

«Например, если США строят оборонительную систему с двумя слоями перехватчиков, через которые должны проникать атакующие ракеты, и каждый слой эффективен на 80%, то теоретически только одна из 25 атакующих боеголовок достигнет своих предполагаемых целей. У Северной Кореи, вероятно, не так много боеголовок, и в настоящее время она все равно не может разместить их на ракетах большой дальности», – рассуждает он.

Автор публикации указывает, что с появлением новых наступательных технологий, в том числе гиперзвуковых, стратегия ПРО тоже должна измениться, в идеале она должна адекватно отвечать на эти вызовы будущего. На данный момент этого не просматривается, заключает Forbes.

В четверг президент США Дональд Трамп представил обновленную стратегию по развитию ПРО, которая предусматривает размещение элементов противоракетной обороны (датчиков и перехватчиков) в космосе. Кроме того, США собираются усилить противоракетную группировку на Аляске. Документ раскритиковали в Москве и Пекине.

Minval.az