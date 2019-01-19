Согласно отчету, за пять дней на счет избранного сенатора Флавиу Болсонару поступило 48 платежей, каждый по 2 тысячи реалов (около 500 долларов). Всего за это время на счет было зачислено 96 тысяч реалов (порядка 26 тысяч долларов).

Деньги поступали через банкоматы, которые находятся в здании Законодательного собрания Рио-де-Жанейро. Как отмечается, совету не удалось определить, кто именно клал наличные на счет.