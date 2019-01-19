Жара бьёт все рекорды в Австралии. Особенно сложные условия — в графстве Новый Южный Уэльс, где расположены города Сидней и Менинди. Жители этих населённых пунктов и их окрестностей получили предупреждение о том, что температура ещё не достигла своего пика.

Рекордные температуры были зафиксированы в 24 районах графства, а также в Австралийском столичном регионе — области вокруг Канберры. Условия в стране настолько экстремальные, что битум на шоссе Оксли, расположенного недалеко от города Уочопе к западу от Порт-Маккуори, начал таять.

Местные власти использовали воду из соседней реки, чтобы охладить дорожное покрытие, сообщает The Sydney Morning Herald.

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