Взрыв произошел, когда на месте незаконной врезки собрались не менее 350 местных жителей, чтобы собрать топливо в бидоны и канистры. Местные власти сообщают, что к месту трагедии направились представители компании Pemex и военные.

Sobrevolando el lugar de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan. Estamos aplicando todas las medidas necesarias para atender a la población de la zona. pic.twitter.com/ptPGOGLbF5 — Omar Fayad (@omarfayad) January 19, 2019

«Я дал инструкции главе МВД Идальго Симону Варгасу Агилару помочь семьям пострадавших. Нас поддерживает федеральное правительство всем необходимым, чтобы решить эту ситуацию», — написал Файяд в Twitter.

Из зоны ЧП эвакуировали жителей, территорию закрыли. Пострадавших с тяжелыми ожогами направят в два госпиталя в Мехико. Мэр столицы Клаудия Шейнбаум сообщила, что к месту трагедии направляются четыре медицинских вертолета, сообщает РИА Новости.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, объявивший ранее настоящую войну похитителям топлива, заявил, что власти помогут пострадавшим. Примерно через пять часов Файяд сообщил, что пожар удалось потушить.