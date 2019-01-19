В Мексике при взрыве на трубопроводе Туспан — Тула погибли по меньшей мере 20 человек, 71 ранен, сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд изданию Financiero.
Взрыв произошел, когда на месте незаконной врезки собрались не менее 350 местных жителей, чтобы собрать топливо в бидоны и канистры. Местные власти сообщают, что к месту трагедии направились представители компании Pemex и военные.
Sobrevolando el lugar de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan. Estamos aplicando todas las medidas necesarias para atender a la población de la zona. pic.twitter.com/ptPGOGLbF5
— Omar Fayad (@omarfayad) January 19, 2019
С начала года новое правительство Мексики занялось борьбой с хищениями бензина. Власти останавливали прокачку сразу по нескольким трубопроводам и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки ввели войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.
Momentos antes de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Hasta el momento, autoridades confirman: 20 personas perdieron la vida y 71 heridas. pic.twitter.com/xVq70oYMoC
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 19, 2019