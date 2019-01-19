В Мексике при взрыве на трубопроводе Туспан — Тула погибли по меньшей мере 20 человек, 71 ранен, сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд изданию Financiero.

Взрыв произошел, когда на месте незаконной врезки собрались не менее 350 местных жителей, чтобы собрать топливо в бидоны и канистры. Местные власти сообщают, что к месту трагедии направились представители компании Pemex и военные.

«Я дал инструкции главе МВД Идальго Симону Варгасу Агилару помочь семьям пострадавших. Нас поддерживает федеральное правительство всем необходимым, чтобы решить эту ситуацию», — написал Файяд в Twitter.
Из зоны ЧП эвакуировали жителей, территорию закрыли. Пострадавших с тяжелыми ожогами направят в два госпиталя в Мехико. Мэр столицы Клаудия Шейнбаум сообщила, что к месту трагедии направляются четыре медицинских вертолета, сообщает РИА Новости.
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, объявивший ранее настоящую войну похитителям топлива, заявил, что власти помогут пострадавшим. Примерно через пять часов Файяд сообщил, что пожар удалось потушить.
Кроме того, стало известно о еще одном возгорании на трубопроводе — на этот раз в штате Керетаро. Данных о пострадавших и погибших при этом пожаре пока нет.

С начала года новое правительство Мексики занялось борьбой с хищениями бензина. Власти останавливали прокачку сразу по нескольким трубопроводам и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки ввели войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.

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