В Facebook заявили, что не имеет никакого отношения к флешмобу «Я 10 лет назад», который сейчас распространяется во многих соцсетях. Ранее компанию обвинили в обучении своей нейросети с помощью челленджа.

Соцсеть ответила на твит журналиста Wired Николаса Томпсона, который выдвинул гипотезу, что за популярным челленджем стоит Facebook. Томпсон предположил, что соцсеть могла использовать флешмоб в корыстных целях, например, тренировать свою нейросеть на лицах пользователей. «Допустим, вы хотите обучить алгоритм определять старение», — заявил мужчина.

Соцсеть Facebook ответила, что флешмоб запустили пользователи, а компания никоим образом не имеет к этому отношения. Вероятно, соцсеть заподозрили в создании флешмоба из-за того, что многие пользователи воспринимают Facebook как «большого брата», который следит за каждым юзером.

#10yearchallenge («Я 10 лет назад») — популярный флешмоб, по условиям которого пользователь должен найти своё фото десятилетней давности и выложить его в одной из соцсетей.

Minval.az