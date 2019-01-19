Кандидат в президенты Украины, стендап-комик Владимир Зеленский, владеет тремя кинокомпаниями, которые зарегистрированы в России, следует из расследования программы «Схема» (совместный проект «Радио Свобода» и «UA: Перший). Об этом сообщает «Новая газета».

По информации «Схемы», владельцем российских кинокомпаний «Вайсберг Пикчерс», «Платинум фильм» и «Грин Филмс» является кипрская Green Family Ltd. Эта компания является соучредителем украинского ООО «Квартал 95», а ее конечными бенефициарами являются Зеленский и его бизнес-партнеры, выяснили журналисты.

В расследовании говорится, что с 2014 по 2017 год на счета «Грин филмс» поступило около 13 млн долларов. После начала конфликта с Украиной российская компания продюсировала фильмы «8 новых свиданий» (2015), «Петля Нестерова» (2015), «8 лучших свиданий» (2016) и другие.

Сам Зеленский заявлял в декабре прошлого года, что последний фильм с российскими коллегами был снят в 2012 году.

Позднее Зеленский заявил, что ни он, ни «Квартал 95» не работают с Россией: «Мы туда не ездим. Я там не выступаю, на меня там даже завели уголовное дело из-за того, что я и компания “Квартал 95” помогали нашей армии финансами» (цитата по «Громадскому»).



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