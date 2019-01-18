Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что столкнуть белорусов и россиян не получится, несмотря на отдельные попытки в этом направлении.

«Нас не удастся столкнуть — белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится», — заявил А.Лукашенко на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

«Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус — это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть — это очень опасно», — подчеркнул президент.

«Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну, нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар», — сказал А.Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что в последнее время его и, особенно, главу МИД Белоруссии Владимира Макея обвиняют в не том курсе, «который мы проводим во внешней политике». «Наши братья россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации», — отметил А.Лукашенко.

По словам президента, ему «не совсем понятна (думаю, придется задать вопросы руководству России) такая несколько атака на Беларусь в СМИ».

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