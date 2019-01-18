Турецкий парламент принял решение согласно которому, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил чрезвычайные полномочия по решениям относительно экономики страны.

Эрдоган теперь может предпринимать все необходимые шаги, чтобы исправить экономику и финансовую систему, если произойдут так называемые «негативные события», пишет Ahval.

Также решением предусмотрено создание комитета по финансовой стабильности и развитию, которому будет поручено координировать усилия по сохранению стабильности и безопасности под эгидой министерства казначейства и финансов.

При этом, Эрдоган вправе принимать меры, выходящие за рамки полномочий комитета, если он посчитает такие меры необходимыми.

Minval.az