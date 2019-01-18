Суд в Ереване удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы о продлении в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна меры пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца.

Издание «Лрагир» напоминает, что суд рассмотрел два ходатайства: прошение следователя Специальной следственной службы о продлении второму президенту Армении Роберту Кочаряну меры пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца, и ходатайство защиты об освобождении Роберта Кочаряна под залог.

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