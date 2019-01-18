Среди демократов США возобновились разговоры о возможном импичменте президента США Дональда Трампа, передает американский телеканал NBC News.
Демократы настаивают на расследовании достоверности утверждения бывшего адвоката президента США Майкла Коэна о том, что Трамп велел ему солгать перед конгрессом о сроках строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом накануне написало издание BuzzFeed News.
В публикации говорится, что Коэну было дано указание создать ложное впечатление о том, что переговоры были завершены раньше, чем в действительности. Телеканал отмечает, что на данный момент не смог подтвердить информацию BuzzFeed News.
Например, бывший генеральный прокурор Эрик Холдер в твиттере написал, что если эта информация верна, то конгресс должен начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Некоторые демократы также призывали к импичменту Трампа, отмечается в материале.
Сенатор-демократ Крис Мерфи призвал специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет «российское дело», не заканчивать его, но «как можно скорее» раскрыть карты перед конгрессом, пока еще не слишком поздно действовать.