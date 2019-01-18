ЗАО «Газпром Армения» ведет незаконную деятельность в сфере облуживания в домах. Об этом журналистам заявил владелец и директор ООО «Эконом газ сервис» Даниел Закарян.

По его словам, потребители получают угрозы о прекращении газоснабжения, если они решат воспользоваться услугами компании, которая не сотрудничает с «Газпром Армения».

«Монополия компании ограничивается газоснабжением до жилых домов. Что касается обслуживания в домах, то, по закону, этот рынок свободен, и услуги могу предоставлять разные компании», — пояснил он.

Закарян добавил, что противоречие восходит к решению Комиссии по регулированию общественных услуг, согласно которому компанию, обслуживающую дома, выбирает «Газпром Армения». «И «Газпром Армения» создает искусственные препятствия, для того чтобы на рынке действовала лишь одна компания – «ЭЙ-И-ДЖИ СЕРВИС»», — подчеркнул предприниматель.

Даниел Закарян сообщил, что их компания уже обратилась в соответствующие органы, но население, которому угрожают отключением газа, пассивно и ничего не предпринимает для защиты своих прав. «Потребители должны понимать, что никто не может их вынудить сотрудничать с той или иной обслуживающей компанией», — заключил он.

Minval.az