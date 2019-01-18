Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил, что размещение элементов противоракетной обороны США в космосе планируется завершить до 2030-го года.

По его словам, уже в начале 20-х годов начнутся испытания системы и работы по ее отладке, чтобы во второй половине десятилетия она могла работать полноценно.

«Будут проводиться эксперименты в 2021, в 2022 году, эксперименты на орбите и думаю, что уже работающая система будет готова в середине или ближе к концу 2020-х годов», — отметил Руд.

Он рассказал, что элементы ПРО в космосе будут противостоять новейшему гиперзвуковому оружию Китая и России, а не межконтинентальным ракетам.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность размещения в космосе спутников-перехватчиков баллистических ракет, передает rosbalt.ru.

Minval.az