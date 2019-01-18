Госдепартамент США призвал своих сотрудников, отправленных в отпуск из-за бюджетного кризиса, вернуться на работу на следующей неделе.

Согласно заявлению и.о. замгоссекретаря Билла Тодда, ведомство приняло меры для выплаты зарплат своим сотрудникам в условиях частичной приостановки финансирования федерального правительства, сообщает Reuters.

«Крайне важно, чтобы Госдепартамент выполнял свою миссию, будучи ведомством, отвечающим за национальную безопасность», — подчеркнул Тодд.

Напомним, что с 22 декабря 2018 года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло в виду того что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой.