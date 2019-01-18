Еще до появления планов о строительстве Башни Трампа в Москве, будущий президент вел переговоры о другом проекте за пределами столицы России. Местные власти неофициально назвали запланированный комплекс «Манхэттеном», а Башня Трампа должна была стать его центром. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на слова представителей Конгресса США.

Партнером Трампа в этом проекте был российский олигарх азербайджанского происхождения Арас Агаларов, близко знакомый с Владимиром Путиным. Летом 2016-го, на встрече в нью-йоркской Trump Tower, бизнесмен обещал найти компромат на Хиллари Клинтон.

Два помощника конгрессменов сказали NBC News, что проект Агаларова вновь привлек внимание в расследованиях Сената и Палаты Представителей. Это произошло из-за обнаружения документальных свидетельств, что юрист Трампа, Майкл Коэн, врал Конгрессу о сделках по другому, конкурирующему российскому строительству. Адвокат также вел переговоры о возведении Башни Трампа в России.

The Trump Organization запросила вопросы в письменном виде, но не ответила на них. Адвокат Агаларова, Скотт Балбер, назвал предположения о связи клиента с Путиным ошибочными. Он также отказался отвечать на конкретные вопросы.

Бизнесмен начал переговоры с Трампом вскоре после их встречи на московском конкурсе «Мисс Вселенная» в 2013-м. Это – еще одно свидетельство в пользу неоднократных попыток президента заключить сделку в России, несмотря на его заявления в отсутствии связей со страной в ходе предвыборной кампании 2016-го. Проект Агаларова был одним из 5 таких неудавшихся соглашений. Первая попытка была сделана в 1987-м.

Строительство небоскреба должно было начаться в Красногорске. Участок пока остается свободным. Подрядчики продолжили работы, запланированные на территории Крокус Сити. Но первоначальная концепция торгово-гостиничного центра не была реализована. Отель Marriott, запланированный проектом, так и не был построен.

В малоизвестном интервью для журнала Forbes в июле 2017-го сын Агаларова, Эмин, сказал, что его семья подписала с Трампом документы о продолжении работ. Но от этой идеи отказались, как только нью-йоркский бизнесмен начал борьбу за президентское кресло. Если бы не это, строительство, вероятно, продолжилось бы, предположил Эмин Агаларов.

Его отец впоследствии отрицал факт подписания документов. Но показания, данные Конгрессу, все чаще указывают на ложность заявлений Агаларова. Айк Кавеладзе, представлявший семью в США, сообщил юридическому комитету Сената, что Трамп подписал письмо о намерениях в начале 2014-го. Переговоры длились более года. Об этом говорил и Дональд Трамп Младший, представлявший свою семью.

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