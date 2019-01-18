Мощный взрыв прогремел на территории полицейской академии в колумбийской столице Боготе. По предварительным данным, 68 человек пострадали, 21 погибли.

Инцидент произошел около десяти утра по местному времени (около 7 по бакинскому времени), когда проходило торжественное мероприятие для курсантов. На территорию учебного заведения въехал грузовик, начиненный взрывчаткой. В его кузове было около 80 килограммов взрывчатых веществ. Охрана отказалась открывать ворота, поэтому злоумышленник набрал скорость и протаранил стену.

BBC News уточняет, водителем оказался 57-летний мужчина. Других подробностей пока нет.

Все раненые были отправлены в различные больницы Боготы, отмечается, что 58 из них уже выписаны после оказания первой помощи.

Власти Колумбии уже установили, что за рулем джипа, прорвавшегося на территорию школы и затем взорвавшегося, находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Мотивы его действий пока не известны. Взрыв прогремел через несколько минут после окончания церемонии присвоения выпускникам званий.

Президент Колумбии Иван Дуке объявил трехдневный траур по жертвам теракта.