Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома в Магнитогорске.

Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

Отмечается, что в одной из газет, издаваемой террористами, появилось заявление о том, что ИГ берет на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске, а также за взрыв в маршрутном автобусе на следующий день.

Ранее стало известно, что следователи-криминалисты обследовали обрушившийся подъезд жилого дома в Магнитогорске и не нашли следов взрывчатки.

Minval.az