Осужденный на девять лет бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат может получить новый тюремный срок.

Как сообщили «Интерфаксу» в Генеральной прокуратуре Молдавии, прокуроры передали в суд новое уголовное дело против В.Филата.

Согласно сообщению, его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Следствием установлено, что в июле 2013 года В.Филат, будучи премьер-министром и председателем Либерально-демократической партии Молдавии, заключил контракт на предоставление консультационных услуг во время избирательной кампании с лоббистской фирмой из Вашингтона.

По данным следствия, В.Филат потратил на эти услуги 12,8 млн леев (около одного $1 млн по тогдашнему курсу), выведенных мошенническим образом из «Banca de Economii» (бывший Сберегательный банк Молдавии, ликвидированный в 2015 году после кражи из трех банков около $1 млрд). Средства переводились через офшоры и посредников несколькими траншами.

Власти США подтвердили, что американская компания оказывала консультационные услуги политической партии в Республике Молдова. Прокуроры установили, что упомянутые деньги были получены обвиняемым в результате совершения преступления, связанного с извлечением выгоды из влияния и коррупцией.

Прокуроры квалифицируют действия В.Филата, как «пассивная коррупция и извлечение выгоды из влияния». Если бывший премьер будет признан виновным по данным пунктам, то ему грозит еще до 10 лет заключения.

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