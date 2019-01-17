Олег Дерипаска подал в суд на лидера КПРФ Геннадия Зюганова и требует от него миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом в четверг, 17 января, сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

Поводом для иска стало заявление Зюганова на заседании Госдумы 9 января, в котором политик назвал бизнес Дерипаски аферой и призвал «расследовать это преступление против стратегической политики страны».

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель бизнесмена.

Лидер КПРФ уже прокомментировал данные об иске. «Я судов не боюсь. Это уже знаете какой по счету? Мои юристы разберутся», — заявил он.

Представитель Дерипаски напомнил, что «Русал» был создан в 2000 году из разрозненных алюминиевых предприятий. При этом подчеркивается, что сам бизнесмен «не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных».

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