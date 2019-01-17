Правительство Франции приступило к осуществлению плана мер на случай реализации «жесткого» варианта Brexit — без соглашения между Брюсселем и Лондоном.

«Я принял решение приступить к осуществлению плана на случай Brexit без соглашения, или «жесткого» Brexit, как иногда его называют», — приводят французские СМИ слова премьера Франции Эдуара Филиппа по окончании специального заседания правительства.

По его словам, возможность «жесткого» варианта Brexit становится «все более и более вероятной».

Associated Press напоминает, что накануне парламент Франции принял закон, предусматривающий особые меры для минимизации ущерба от «жесткого» Brexit. Цель закона — уменьшить возможные проблемы, которые могут возникнуть при таком сценарии между Францией и Великобританией в сфере торговли и транспорта.

В частности, закон предоставит британским работникам и пенсионерам, находящимся во Франции, временное разрешение на пребывание в этой стране вплоть до выработки более долговременного решения в этой области.

Minval.az