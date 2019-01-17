Тайваньские пограничники разоблачили контрабандистку, которая пыталась тайно провезти в страну 24 мыши-песчанки.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Taiwan News, 60-летнюю женщину остановили на пропускном пункте после возвращения из Китая. Внимание таможенников привлекли ее пышная юбка и странная походка. При обыске выяснилось, что юбка скрывала многочисленных песчанок — небольших грызунов, напоминающих хомяков с длинным хвостом. Каждое животное сидело в отдельном чулке, примотанном к ногам контрабандистки.

Женщина объяснила, что купила грызунов в китайском зоомагазине и везла их друзьям в Тайване, но отказалась признаваться, кому именно. Пограничники полагают, что она работает на преступную организацию, которая пытается нащупать слабые места в процедуре досмотра на таможне.

По словам женщины, она заплатила за самцов песчанки по 50 юаней, самки обошлись ей втрое дороже. За доставку каждой особи ей обещали 60 юаней. На Тайване за самцов дают 500 новых тайваньских долларов, за самок — 1000 новых тайваньских долларов.

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