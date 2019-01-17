Из социальных сетей фейсбук и инстаграм удалили больше 500 страниц, которые были «связаны с Россией». Об этом 17 января написали на сайте Facebook, сообщает RTVI.

В компании отметили, что на этих страницах заметили «недостоверную» информацию. По данным Facebook, часть страниц была связана с Россией, а часть «специализировалась» на Украине, но между ними не нашли связи. «Они использовали одинаковые тактики по созданию сети аккаунтов, чтобы вводить в заблуждение остальных пользователей», — пояснили на сайте.

В заявлении Facebook добавили, что «постоянно работают над поиском и пресечением такого рода активности». «Мы не хотим, чтобы наш сайт использовали для манипуляции людьми», — написали на сайте организации.

По данным компании, 364 удаленных страницы были созданы в России и действовали на аудиторию стран Балтии, Центральной Азии, Кавказа, Центральной и Восточной Европы. В основном они представляли собой независимые новостные источники. Facebook нашла связь между этими страницами и российским государственным информационным агентством Sputnik.

В аккаунтах публиковались новости, которые содержали информацию о «антинатовских настроениях, протестных движениях и коррупции». В Facebook добавили, что подписчиками этих страниц в общей сложности были почти 800 тысяч человек. На рекламу на этих площадках потратили около $135 тысяч, оплату производили в рублях и иностранной валюте.

Удалили также 107 страниц в фейсбуке и 47 аккаунтов в инстаграме, которые «специализировались» на Украине. По данным компании, владельцы аккаунтов представляли себя украинцами и репостили новости, связанные с различными темами: от деятельности НАТО до здоровья украинских школьников.

Facebook считает, что их действия совпадали с тем, как действовали аккаунты «Агенства интернет-исследований» в предвыборный период в США в 2016 году. За этими страницами в фейсбуке следили около 180 тысяч человек, в инстаграме — около 55 тысяч. На рекламу потратили 25 тысяч, ее оплачивали в рублях.

В США продолжается расследование по так называемому Рашагейту. Офис спецпрокурора США предполагает, что граждане России пытались повлиять на общественное мнение во время президентской кампании в США в 2016 году с помощью социальных сетей. 16 февраля спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и трем российским юридическим лицам за такое вмешательство. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова тогда назвала все обвинения «абсурдом».

По версии Мюллера, российская «фабрика троллей» («Агенство интернет-исследований») вело компанию в социальных сетях, а также закупало рекламу в Facebook, чтобы повлиять на исход выборов. Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, отмечал, что работа «фабрики троллей» не оказала влияния на результаты кампании.

Minval.az