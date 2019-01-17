В США сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего жителя штата Джорджия Хашера Джалала, который планировал взорвать Белый дом с помощью противотанковой ракеты.

Мужчина был задержан после того, как предпринял попытку обменять свой автомобиль на оружие и взрывчатку, сообщает Associated Press.

При задержании у Хашера Джалала изъяли самодельную бомбу и противотанковую ракету.

При этом упоминается о том, что Хашер Джалал был сторонником террористической организации «Исламское государство». Ему предъявлены обвинения в попытке нанести ущерб или уничтожить здание, находящееся в собственности США.

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