В бельгийском городе Шарлеруа сирийского беженца приговорили к пяти годам тюрьмы за подготовку теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Мужчина проживал в городе Мукрон. Правоохранительные органы обратили на него внимание после того, как Центральное разведывательное управление США сообщило о связях сирийца с террористической группировкой «Исламское государство».

В январе 2018 года беженец испытал в саду своего дома взрывное устройство, после чего его арестовали. Какой именно террористический акт он готовил и каким образом попал в страну, не уточняется.

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