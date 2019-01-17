Россия в очередной раз обвинила власти Беларуси в реэкспорте санкционной продукции из третьих стран под видом белорусских товаров. Посол в Минске Михаил Бабич утверждает, что из-за подобных действий Москва регулярно теряет сотни миллионов долларов. Слова российского дипломата приводит «Интерфакс».

«Россия продолжает терять сотни миллионов долларов из-за поставок санкционной продукции из третьих стран под видом продукции Республики Беларусь, от так называемого лжетранзита, контрабандных поставок, от манипуляций с занижением НДС», — утверждает посол.

Он также посетовал на то, что закрыть существующие лазейки не удалось до сих пор, они продолжают активно работать.

Россия, по словам посла, готова воздействовать на Беларусь с помощью законодательных нововведений, акцизных и таможенных изменений, а также правоохранительными мерами в отношении нарушителей. Однако все действия будут неэффективны, если их не поддержит белорусская сторона.

«Рассчитываем, что наши коллеги нас в этом поддержат, и в 2019 году мы тоже должны существенно повлиять на решение этой проблемы», — отметил посол, подчеркнув, что с 2019 года вся продукция, поступающая на территорию России через Беларусь, будет отслеживаться в системе контроля за оборотом продуктов под названием «Меркурий». Она должна поспособствовать тому, чтобы и российские, и белорусские таможенники видели всю цепочку происхождения товара.