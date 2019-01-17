Анкара и Вашингтон продолжают переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«В чем совпадают или не совпадают наши и американские интересы по зоне, станет известно после переговоров. Главы генштабов двух стран уже провели переговоры в Брюсселе, они обсудили и вывод войск США из Сирии, наши внешнеполитические ведомства тоже работают совместно. Зона безопасности важна для мирных жителей, и для борьбы с терроризмом», — сказал Чавушоглу журналистам.

Minval.az