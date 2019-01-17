В кампусе Университета Лиона I произошло несколько взрывов, после чего там начался пожар, сообщает BFMTV. Информации о пострадавших нет.

По предварительной информации, в кампусе взорвались газовые баллоны, которые использовали при ремонтных работах. FranceNews24 уточняет, что это случилось на крыше здания библиотеки, в корпусе Менделя. На место прибыли пожарные.

Здание, где произошел пожар, эвакуировали. По предварительным данным администрации вуза, три человека получили легкие травмы.

В администрации университета подтвердили информацию о пожаре при ремонтных работах. Менее чем через час после начала пожара там сообщили, что возгорание локализовали, но пожарные еще долго будут работать в кампусе.

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