В кампусе Университета Лиона I произошло несколько взрывов, после чего там начался пожар, сообщает BFMTV. Информации о пострадавших нет.
⚡ DERNIERE MINUTE — #Lyon: Incendie et explosions à LyonTech-la Doua situé au Nord de #Villeurbanne.» #Doua pic.twitter.com/ioUPCDaohS
— FranceNews24 (@FranceNews24) 17 января 2019 г.
По предварительной информации, в кампусе взорвались газовые баллоны, которые использовали при ремонтных работах. FranceNews24 уточняет, что это случилось на крыше здания библиотеки, в корпусе Менделя. На место прибыли пожарные.
Здание, где произошел пожар, эвакуировали. По предварительным данным администрации вуза, три человека получили легкие травмы.
В администрации университета подтвердили информацию о пожаре при ремонтных работах. Менее чем через час после начала пожара там сообщили, что возгорание локализовали, но пожарные еще долго будут работать в кампусе.