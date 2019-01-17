Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, не исключает существования сговора между его клиентом и Кремлем. Об этом он заявил в эфире американского телеканала CNN.

Адвокат Трампа отметил, что никогда не делал категорических заявлений о наличии связей между командой нынешнего лидера США и российской стороной. По мнению Джулиани, со стороны американского лидера не было подобных шагов. Также юрист отметил, что нет ни одного доказательства вины Трампа в обнародовании документов и переписки тогдашнего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Джулиани подчеркнул, что Трамп не причастен к действиям других представителей предвыборной команды, которые могли действовать без его ведома.

Ранее адвокат Трампа заявил, что лидер США больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера в так называемом «российском деле» о возможном вмешательстве РФ в ход президентской кампании США 2016 года.

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